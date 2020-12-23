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Украина поддержала инициативу США “Чистая сеть” в отношении китайских производителей

Киев • УНН

 • 15995 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина поддержала инициативы США “Чистая сеть” по сохранению личных данных граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина поддержала инициативу США “Чистая сеть” в отношении китайских производителей

“С заместителем госсекретаря США Китом Крачем обсудили украинские-американское сотрудничество в содействии безопасному интернету для наших граждан и компаний. Украина поддерживает принципы „Чистой сети“ и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира”, — отметил Шмыгаль.

В Посольстве США в Украине уже отреагировали на такие действия.

“Отличная встреча с премьер-министром Шмыгалем сегодня. Рады, что Украина присоединится к единомышленникам, поддерживая принципы „Чистых сетей“”, — говорится в заявлении дипмиссии.

В то же время, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крач в ходе онлайн-брифинга заявил, что США, в частности, Американская корпорация финансирования международного развития могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.

Напомним, власти США объявили инициативу “Чистая сеть” в августе 2020 года. Согласно ей, китайские производители не будут иметь доступа к телекоммуникационным сетям США, так как такие компании, по словам госсекретаря Майка Помпео, “представляют угрозу для национальной безопасности США и не должны предоставлять услуги связи в Соединенных Штатах”.

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