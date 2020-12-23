Нацбанк закупить техпідтримку обладнання і програмного забезпечення від Cisco майже на 6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Нацбанк закупить техпідтримку обладнання і програмного забезпечення від компанії Cisco на понад 5,9 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Держзакупівлі.Онлайн.
“Післягарантійна технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення компанії Cisco: послуги з післягарантійної технічної підтримки обладнання… Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення… Обсяг надання послуг: 1) послуги з післягарантійної технічної підтримки обладнання компанії Cisco - 131 одиниця обладнання; 2) послуги з технічної підтримки програмного забезпечення Cisco ISE”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що строк надання послуг становить 12 місяців.
“Найменування замовника - Національний Банк України. Очікувана вартість закупівлі - 5 млн 928 тис. 204 грн з ПДВ”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що аукціон має початись 23 лютого 2021 року о 12:26.
Нагадаємо, Нацбанк заявив про ризик недоотримання доходів у бюджеті на 2021 рік.