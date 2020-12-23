Нацбанк закупить техпідтримку обладнання і програмного забезпечення від Cisco майже на 6 млн грн

“Післягарантійна технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення компанії Cisco: послуги з післягарантійної технічної підтримки обладнання… Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення… Обсяг надання послуг: 1) послуги з післягарантійної технічної підтримки обладнання компанії Cisco - 131 одиниця обладнання; 2) послуги з технічної підтримки програмного забезпечення Cisco ISE”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строк надання послуг становить 12 місяців.

“Найменування замовника - Національний Банк України. Очікувана вартість закупівлі - 5 млн 928 тис. 204 грн з ПДВ”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що аукціон має початись 23 лютого 2021 року о 12:26.

Нагадаємо, Нацбанк заявив про ризик недоотримання доходів у бюджеті на 2021 рік.