Нацбанк закупит техподдержку оборудования и программного обеспечения от Cisco почти на 6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Нацбанк закупит техподдержку оборудования и программного обеспечения от компании Cisco на более чем 5,9 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госзакупки.Онлайн.
"Послегарантийная техническая поддержка оборудования и программного обеспечения компании Cisco услуги по послегарантийной поддержке оборудования ... Услуги по технической поддержке программного обеспечения ... Объем оказания услуг: 1) услуги по послегарантийной поддержке оборудования компании Cisco - 131 единица оборудования; 2) услуги по технической поддержке программного обеспечения Cisco ISE", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок предоставления услуг составляет 12 месяцев.
"Наименование заказчика - Национальный Банк Украины. Ожидаемая стоимость закупки - 5 млн 928 тыс. 204 грн с НДС ", - указано в сообщении.
Сообщается, что аукцион должен начаться 23 февраля 2021 в 12:26.
Напомним, Нацбанк заявил о риске недополучения доходов в бюджете на 2021 год.