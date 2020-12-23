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Нацбанк закупит техподдержку оборудования и программного обеспечения от Cisco почти на 6 млн грн

Киев • УНН

 • 12447 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Нацбанк закупит техподдержку оборудования и программного обеспечения от компании Cisco на более чем 5,9 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госзакупки.Онлайн.

Нацбанк закупит техподдержку оборудования и программного обеспечения от Cisco почти на 6 млн грн

"Послегарантийная техническая поддержка оборудования и программного обеспечения компании Cisco услуги по послегарантийной поддержке оборудования ... Услуги по технической поддержке программного обеспечения ... Объем оказания услуг: 1) услуги по послегарантийной поддержке оборудования компании Cisco - 131 единица оборудования; 2) услуги по технической поддержке программного обеспечения Cisco ISE", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок предоставления услуг составляет 12 месяцев.

"Наименование заказчика - Национальный Банк Украины. Ожидаемая стоимость закупки - 5 млн 928 тыс. 204 грн с НДС ", - указано в сообщении.

Сообщается, что аукцион должен начаться 23 февраля 2021 в 12:26.

Напомним, Нацбанк заявил о риске недополучения доходов в бюджете на 2021 год.

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