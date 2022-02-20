"Заметіль-2022": по всій державі триває підготовка військових ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На визначених військових полігонах на всій території держави тривають заходи підготовки військових частин та підрозділів до виконання завдань за призначенням. Про це інформує відділ звʹязків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, пише УНН.
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Так, за словами командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, всі сплановані тренування та навчання мають на меті підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу, а також відпрацювати взаємодію з підрозділами як національних Збройних Сил, так і інших складових сил оборони та безпеки держави.
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"Насамперед, підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - наголосив він.
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Як додав командувач, командири всіх ланок вчаться швидко приймати рішення за обстановкою, що склалась, думати нестандартно та керувати підлеглими, покладаючись на здобутий бойовий досвід, упереджуючи противника.
Зазначається, що на даний час всі війська та сили, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗС України продовжують підготовку відповідно до спланованих заходів.
Додамо
В Україні тривають командно-штабні навчання ЗСУ “Заметіль-2022” головною метою КШН є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі.
Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.