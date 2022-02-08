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Шахед-136

У ЗСУ розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

У ЗСУ розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

Київ • УНН

 • 19470 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Збройних Силах України розпочали командно-штабні навчання “ЗАМЕТІЛЬ-2022” щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил). Так, протягом минулого року Збройні Сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них — 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів. Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Збройні Сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також, головною метою КШН “ЗАМЕТІЛЬ-2022” є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі.

Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.

Нагадаємо

З 10 по 20 лютого в декількох регіонах України пройдуть навчання Збройних сил України, в яких військові випробують “Байрактари”, “Джавеліни”, а також переносні протитанкові ракетні комплекси NLAW.

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