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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61689 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українські військові у лютому проведуть навчання з випробуванням "Байрактарів", "Джавелінів" та NLAW - Рєзніков

Українські військові у лютому проведуть навчання з випробуванням "Байрактарів", "Джавелінів" та NLAW - Рєзніков

Київ • УНН

 • 28097 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. З 10 по 20 лютого в декількох регіонах України пройдуть навчання Збройних сил України, в яких військові випробують "Байрактари", "Джавеліни", а також переносні протитанкові ракетні комплекси NLAW. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса - це тільки полігони. Також будуть окремі майданчики і місця, де якраз з 10 по 20 лютого будуть проходити навчання Збройних сил України", - повідомив Резніков.

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі російської загрози міжнародні партнери мобілізували підтримку Україні більш ніж на 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої оборонної зброї та військового обладнання досягли понад 1000 тонн.

У суботу, 5 лютого, до Києва прибув вже 8-й транспортний літак, який привіз 86 тонн вантажу з боєприпасами з США. Очікується, що таких рейсів буде 45.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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