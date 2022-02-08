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В ВСУ начались командно-штабные учения "Метель-2022"

В ВСУ начались командно-штабные учения "Метель-2022"

Киев • УНН

 • 19466 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Вооруженных Силах Украины начали командно-штабные учения “МЕТЕЛЬ-2022” по управлению группировками войск (сил) в ходе ведения боевых действий. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Цитата

“Учения являются плановым мероприятием в рамках общей интенсивной программы подготовки войск (сил). Так, в течение прошлого года Вооруженные Силы Украины провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них — 70 командно-штабных учений с привлечением войск и свыше 2,5 тысячи тактико-специальных учений различных видов. В этом году программа боевой подготовки является не менее насыщенной. Вооруженные Силы Украины постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации с безопасностью”, — говорится в сообщении.

Детали

Также, главной целью КШУ “МЕТЕЛЬ-2022” является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонительных действий в кризисном районе.

Командно-штабные учения продлятся в течение февраля в определенных районах на всей территории государства.

Напомним

С 10 по 20 февраля в нескольких регионах Украины пройдут учения Вооруженных сил Украины, в которых военные опробуют “Байрактари”, “Джавелины”, а также переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW.

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