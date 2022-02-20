"Метель-2022": по всей стране идет подготовка военных ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На определенных военных полигонах на всей территории государства продолжаются мероприятия подготовки военных частей и подразделений к выполнению задач по назначению. Об этом информирует отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, пишет УНН.
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Так, по словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, все спланированные тренировки и учения имеют целью повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны и безопасности государства.
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"Прежде всего, подразделения совершенствуют способности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий протидесантних и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - подчеркнул он.
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Как добавил командующий, командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения из-за обстановки, что сложилась, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на полученный боевой опыт, предупреждая противника.
Отмечается, что в настоящее время все войска и силы, которые подчинены Командованию объединенных сил ВС Украины продолжают подготовку в соответствии со спланированными мероприятими.
Добавим
В Украине продолжаются командно-штабные учения ВСУ “Метель-2022” главной целью КШН является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонительных действий в кризисном районе.
Командно-штабные учения продлятся в течение февраля в определенных районах на всей территории государства.