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Заманюють на війну грошима: путін підписав указ про виплати сім'ям загиблих в Україні військових рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін підписав указ про додаткові соцгарантії членам сімей окупантів, які загинули в Україні. Крім цього, передбачені виплати за отримання поранень військовослужбовцям та іншим особам, що проходять військову службу у військах національної гвардії рф та воюють проти України, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Заманюють на війну грошима: путін підписав указ про виплати сім'ям загиблих в Україні військових рф

Деталі

Згідно з текстом указу, у разі загибелі військових рф на територіях, що "примикають до районів проведення спеціальної військової операції", тобто так званих "днр", "лнр", тимчасово окупованих Запорізькій, Херсонській областях членам їх сімей передбачена одноразова виплата у розмірі 5 мільйонів рублів. Це стосується тих осіб, що перебували на даних територіях, або загинули під час виконання завдань чи унаслідок поранень, отриманих на війні проти України.

Крім цього, документом передбачена одноразова виплата у розмірі 3 мільйони рублів військовослужбовцям та особам, що проходять військову службу, які під час виконання завдання в Україні отримали каліцтво (поранення, травму, контузію).

Цитата

"Військовослужбовцям та особам, які мають спеціальні звання поліції, що проходять військову службу у військах національної гвардії рф, що виконують завдання, у вислугу років для призначення пенсії на пільгових умовах: один день виконання завдань за два дні; час безперервного перебування на лікуванні в медичних організаціях у разі отримання каліцтва (поранення, травми, контузії) під час виконання завдань із розрахунку один місяць військової служби за два місяці", - йдеться в указі.

Також у повідомленні зазначається, що цей указ набирає чинності "з дня його підписання і поширюється на правовідносини, що виникли з 24 лютого 2022 року".

Нагадаємо

За даними Генштабу, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 108 190 осіб.

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