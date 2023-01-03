Ще плюс 750: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

КИЇВ. 3 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 108 190 осіб, 3036 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.