Ще плюс 750: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 108 190 осіб, 3036 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3036 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 6100 (+7),
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- артилерійських систем – 2033 (+6),
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- РСЗВ – 424 (+1),
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- засобів ППО ‒ 214 (+1),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 270 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1839 (+3),
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- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4735 (+10),
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- спеціальної техніки ‒ 181 (+0).
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