Еще плюс 750: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 108 190 человек, 3036 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 108 190 (+750) человек ликвидировано,
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- танков – 3036 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7),
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- артиллерийских систем – 2033 (+6),
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- РСЗО – 424 (+1),
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- средств ПВО ‒ 214 (+1),
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- самолетов – 283 (+0),
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- вертолетов – 270 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),
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- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4735 (+10),
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- специальной техники – 181 (+0).
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Дополнение
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