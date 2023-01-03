ВСУ отразили наступление россиян в районе 14 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 314 сутки русского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредоточены на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь, в частности мобилизованными.

С целью оказания давления на руководство и население Украины, враг наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА“Шахед-136”, которые применил противник – сбиты Силами обороны Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении, пользуясь подразделениями переброшенных с Херсонского направления.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка и Донецкой области.