ЗСУ відбили наступ росіян в районі 14 населених пунктів Донбасу

Деталі

Розпочалася 314 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповнення втрат, зокрема мобілізованими.

З метою здійснення тиску на керівництво та населення нашої держави, ворог завдає авіаційні та ракетні удари, а також здійснює артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БпЛА “Шахед-136”, які застосував противник - збиті Силами оборони України.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку користуючись підрозділами перекинутих з Херсонського напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.