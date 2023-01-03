Заманивают на войну деньгами: путин подписал указ о выплатах семьям погибших в Украине военных рф

Детали

Согласно тексту указа, в случае гибели военных рф на территориях, "примыкающих к районам проведения специальной военной операции", то есть так называемых "днр", "лнр", временно оккупированных Запорожской, Херсонской областях членам их семей предусмотрена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Это касается тех лиц, которые находились на данных территориях, или погибли при выполнении заданий или вследствие ранений, полученных на войне против Украины.

Кроме этого, документом предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллиона рублей военнослужащим и лицам, проходящим военную службу, которые при выполнении задания в Украине получили увечья (ранение, травму, контузию).

Цитата

"Военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии рф, выполняющих задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного пребывания на лечении в медицинских организациях в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) при выполнении задач из расчета один месяц военной службы за два месяца", - говорится в указе.

Также в сообщении отмечается, что этот указ вступает в силу "со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года".

Напомним

По данным Генштаба, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 108 190 человек.