Залужний планував наступ на Запорізькому напрямку, але США не підтримали цю ідею - ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у 2022 році планував розпочати наступ не на Херсон, а на Бердянськ та Мелітополь, аби відрізати окупантів у Криму. Західні партнери не підтримали таку ідею. Таку версію подій виклав у книзі Ярослав Трофімов "Наші вороги зникнуть", повідомляє Bussiness Insider, пише УНН.

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Як повідомляє видання, під час обговорення із західними партнерами планів контрнаступу в 2022 році президент Володимир Зеленський і генерал Валерій Залужний виступали за наступ до Азовського моря через Запорізьку область. На той момент росія не побудувала великих мінних полів і укріплень, що б перешкодили контрнаступу 2023 року, пом’якшуючи вимоги прориву.

Такий підхід все ще був би складним викликом і ризикованою стратегією. Проникнення має бути не тільки глибоким, але й достатньо широким, щоб запобігти контратаці росіян і загрожувати флангам наступаючої сили. - цитує слова книги Bussiness Insider

Зазначається, що для наступу у 2022 році Залужний просив у американців 90 додаткових гаубиць і достатню кількість артилерійських боєприпасів. Був шанс, що з потужними бойовими силами Україна могла б досягти результату подібного до того, що було зроблене на Харківщині у вересні 2022 року, коли російські лінії розвалилися, а українські війська відвоювали тисячі квадратних кілометрів території на північному сході країни.

Наголошується, що коли планувався наступ, Україна ще не продемонструвала жодної наступальної спроможності, і офіційні особи США були обережні. Вони мали побоювання, що просування від Бердянська до Мелітополя і вниз до Азовського моря може створити вразливість на лінії, особливо з огляду на невизначеність щодо того, чи зможе Україна скоординувати бригади для ефективного наступу.

Замість того, щоб підтримувати українську пропозицію, США підштовхнула Україну зосередитися на іншій цілі - південному контрнаступі на Херсонщину. Це був безпечніший варіант, і ставки були меншими.

Херсон був важливою перемогою росії на початку війни. Під час наступу на місто, ЗСУ знищували мости, необхідні росії для логістики, змусивши росіян відступити через Дніпро на лівобережжя Херсонщини.

"Причина, чому ми рекомендували їм наступати на Херсон, полягала в тому, що в України не було навченого персоналу та техніки, щоб піти на південь", – сказав високопоставлений чиновник Пентагону, який брав участь у цих дискусіях.

Автор статті зазначає, що Залужний не погоджувався із думкою американських колег та стверджував, що ЗСУ "повинні атакувати там, де повинні, а не там, де ми можемо". Але оскільки США контролювали більшу частину військової допомоги Україні, сперечатися було марно.

Залужний же планував наступ на Запорізькому напрямку з високим ризиком і значним просуванням у 2022 році. Однак цього не сталось.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час брифінгу зазначив, що це була помилка вважати, що та кількість втрат, яку завдала ворогу українська армія минулого року, може зупинити росію.