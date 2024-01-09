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Залужный планировал наступление на Запорожском направлении, но США не поддержали эту идею - СМИ

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 18:21  •  9818 просмотра

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Украинский военный руководитель запланировал наступление на Запорожье в 2022 году, чтобы отрезать Крым, но США призвали сосредоточиться на Херсоне.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в 2022 году планировал начать наступление не на Херсон, а на Бердянск и Мелитополь, чтобы отрезать оккупантов в Крыму. Западные партнеры не поддержали такую идею. Такую версию событий изложил в книге Ярослав Трофимов "Наши враги исчезнут", сообщает Bussiness Insider, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, при обсуждении с западными партнерами планов контрнаступления в 2022 году президент Владимир Зеленский и генерал Валерий Залужный выступали за наступление к Азовскому морю через Запорожскую область. На тот момент россия не построила больших минных полей и укреплений, которые бы помешали контрнаступлению 2023 года, смягчая требования прорыва.

Такой подход все еще был бы сложным вызовом и рискованной стратегией. Проникновение должно быть не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы предотвратить контратаку русских и угрожать флангам наступающей силы. 

 - цитирует слова книги Bussiness Insider

Отмечается, что для наступления в 2022 году Залужный просил у американцев 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов. Был шанс, что с мощными боевыми силами Украина могла бы достичь результата подобного тому, что было сделано на Харьковщине в сентябре 2022 года, когда российские линии развалились, а украинские войска отвоевали тысячи квадратных километров территории на северо-востоке страны.

Отмечается, что когда планировалось наступление, Украина еще не продемонстрировала никакой наступательной способности, и официальные лица США были осторожны. Они опасались, что продвижение от Бердянска до Мелитополя и вниз к Азовскому морю может создать уязвимость на линии, особенно учитывая неопределенность относительно того, сможет ли Украина скоординировать бригады для эффективного наступления.

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Вместо того, чтобы поддерживать украинское предложение, США подтолкнула Украину сосредоточиться на другой цели - южном контрнаступлении на Херсонщину. Это был более безопасный вариант, и ставки были меньше.

Херсон был важной победой россии в начале войны. Во время наступления на город, ВСУ уничтожали мосты, необходимые россии для логистики, заставив россиян отступить через Днепр на левобережье Херсонщины.

"Причина, почему мы рекомендовали им наступать на Херсон, заключалась в том, что у Украины не было обученного персонала и техники, чтобы пойти на юг", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона, который участвовал в этих дискуссиях.

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Автор статьи отмечает, что Залужный не соглашался с мнением американских коллег и утверждал, что ВСУ "должны атаковать там, где должны, а не там, где мы можем". Но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, спорить было бесполезно.

Залужный же планировал наступление на Запорожском направлении с высоким риском и значительным продвижением в 2022 году. Однако этого не произошло.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный во время брифинга отметил, что это была ошибка считать, что то количество потерь, которое нанесла врагу украинская армия в прошлом году, может остановить Россию. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Залужний планував наступ на Запорізькому напрямку, але США не підтримали цю ідею - ЗМІ
Zaluzhnyi planned an offensive in Zaporizhzhia, but the US did not support this idea - media
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