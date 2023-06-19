Залужний показав нові кадри зі звільнених П'ятихаток
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у понеділок підтвердив звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області і показав відео, пише УНН.
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"Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам!" - підписав відео Залужний у Telegram.
Нагадаємо
Сили оборони звільнили П'ятихатки у Запорізькій області серед загалом 8 населених пунктів під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
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