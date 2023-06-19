Залужный показал новые кадры из освобожденных Пятихаток
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в понедельник подтвердил освобождение села Пятихатки в Запорожской области и показал видео, пишет УНН.
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"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" - подписал видео Залужный в Telegram.
Напомним
Силы обороны освободили Пятихатки в Запорожской области среди всего 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
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