Залужный показал новые кадры из освобожденных Пятихаток

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"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" - подписал видео Залужный в Telegram.

Напомним

Силы обороны освободили Пятихатки в Запорожской области среди всего 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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