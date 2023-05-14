Закрити небо над кордоном з рф: експерт BILD назвав варіант як це зробити
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Експерт BILD назвав один з варіантів, який допоміг би Україні закрити небо над кордоном з росією, пише УНН.
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Так, експерт зазначає, що Україна могла б закрити небо над кордоном з рф чотирма комплексами NASAMS.
Військовий експерт BILD Юліан Репке склав карту, на якій зобразив зразковий радіус дії чотирьох норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, якщо розмістити їх уздовж кордону України з рф.
Вийшов майже весь українсько-російський кордон від Білорусі до Луганської області, тобто до тієї території, яка зараз контролюється російськими військами і де йдуть бої.
"Моя невелика карта ілюструє, що Україна могла б закрити/захистити кордон чотирма системами NASAMS", - написав Репке.
Він зазначає, що це створило б уздовж кордону 120-кілометрову безполітну зону для російських ВПС.
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