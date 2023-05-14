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Закрити небо над кордоном з рф: експерт BILD назвав варіант як це зробити

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Експерт BILD назвав один з варіантів, який допоміг би Україні закрити небо над кордоном з росією, пише УНН.

Деталі

Так, експерт зазначає, що Україна могла б закрити небо над кордоном з рф чотирма комплексами NASAMS. 

Військовий експерт BILD Юліан Репке склав карту, на якій зобразив зразковий радіус дії чотирьох норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS, якщо розмістити їх уздовж кордону України з рф.

Вийшов майже весь українсько-російський кордон від Білорусі до Луганської області, тобто до тієї території, яка зараз контролюється російськими військами і де йдуть бої.

"Моя невелика карта ілюструє, що Україна могла б закрити/захистити кордон чотирма системами NASAMS", - написав Репке.

Він зазначає, що це створило б уздовж кордону 120-кілометрову безполітну зону для російських ВПС.

Нагадаємо

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що роботу зі Швейцарією щодо надання Україні зброї їх виробництва було розпочато ще на початку року.

Українські Національні Новини

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