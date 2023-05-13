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Роботу зі Швейцарією щодо зброї було розпочато ще на початку року - Арахамія

Роботу зі Швейцарією щодо зброї було розпочато ще на початку року - Арахамія

Київ • УНН

 • 1163327 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що роботу зі Швейцарією щодо зброї їх виробництва було розпочато ще на початку року, передає УНН.

Цитата

"Роботу зі Швейцарією щодо зброї їхнього виробництва розпочали ще на початку року. У березні про це тут писав. Не всі повірили, що таке можливо. А зараз маємо перші, але поки що не остаточні результати.

У ЗМІ багато неточних трактувань останніх рішень швейцарських колег. Починаючи від того, що парламент нібито вже ухвалив рішення про згоду на експорт, закінчуючи тим, що нібито Швейцарія вже направляє нам зброю.

Насправді наразі профільні комітети підтримали пропозиції щодо пом’якшення правил експорту швейцарських оборонних технологій. Нам уже відома дата, коли проекти відповідних рішень будуть винесені на голосування в залі. Працюємо над тим, щоб вони були результативними", - написав Арахамія.

Доповнення

Також, Арахамія відзначив учасників української парламентської дипломатичної місії у Швейцарії, Офісу Президента, МЗС, які доклали багато зусиль до цього процесу.

"І, безумовно, величезна заслуга в цьому нашої колишньої колеги по фракції Ірини Венедіктової, яка очолює нашу амбасаду у Швейцарії. Впевнений, багато скептиків після цього змінять своє упереджене й необґрунтоване ставлення до Ірини, яке було з самого початку", - додав Голова парламентської фракції.

Нагадаємо

У Euronews повідомляли, що Швейцарія, законодавство якої раніше забороняло передачу зброї та боєприпасів з країни до третіх країн, дає зелене світло на постачання зброї в Україну.

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