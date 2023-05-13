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Швейцарія дає зелене світло на постачання зброї в Україну - Euronews

Київ • УНН

 • 1494029 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Швейцарія, законодавство якої раніше забороняло передачу зброї та боєприпасів з країни до третіх країн, дає зелене світло на постачання зброї в Україну, інформує Euronews, пише УНН.

Цитата

"Дві палати швейцарського парламенту, Національна рада та Рада кантонів проголосували за внесення поправок до закону про військові матеріали. Це уможливить передачу військової техніки в Україну в майбутньому", - пише видання.

Доповнення

Через правову ситуацію Швейцарія відмовила Німеччині, серед іншого, у дозволі на постачання боєприпасів для німецького танка Gepard.

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