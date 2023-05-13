Швейцария дает зеленый свет на поставки оружия в Украину - Euronews

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"Две палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов проголосовали за внесение поправок в закон о военных материалах. Это сделает возможным передачу военной техники в Украину в будущем", - пишет издание.

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Из-за правовой ситуации Швейцария отказала Германии, среди прочего, в разрешении на поставку боеприпасов для немецкого танка Gepard.