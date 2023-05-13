Работа со Швейцарией по оружию была начата еще в начале года - Арахамия

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"Работу со Швейцарией по оружию их производства начали еще в начале года. В марте об этом здесь писал. Не все поверили, что такое возможно. А сейчас имеем первые, но пока не окончательные результаты.

В СМИ много неточных трактовок последних решений швейцарских коллег. Начиная от того, что парламент якобы уже принял решение о согласии на экспорт, заканчивая тем, что якобы Швейцария уже направляет нам оружие.

На самом деле сейчас профильные комитеты поддержали предложения по смягчению правил экспорта швейцарских оборонных технологий. Нам уже известна дата, когда проекты соответствующих решений будут вынесены на голосование в зале. Работаем над тем, чтобы они были результативными", - написал Арахамия.

Дополнение

Также, Арахамия отметил участников украинской парламентской дипломатической миссии в Швейцарии, Офиса Президента, МИД, которые приложили много усилий к этому процессу.

"И, безусловно, огромная заслуга в этом нашей бывшей коллеги по фракции Ирины Венедиктовой, которая возглавляет наше посольство в Швейцарии. Уверен, многие скептики после этого изменят свое предвзятое и необоснованное отношение к Ирине, которое было с самого начала", - добавил Глава парламентской фракции.

Напомним

В Euronews сообщали, что Швейцария, законодательство которой ранее запрещало передачу оружия и боеприпасов из страны в третьи страны, дает зеленый свет на поставки оружия в Украину.