Закрыть небо над границей с рф: эксперт BILD назвал вариант как это сделать
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Эксперт BILD назвал один из вариантов, который помог бы Украине закрыть небо над границей с россией, пишет УНН.
Детали
Так, эксперт отмечает, что Украина могла бы закрыть небо над границей с рф четырьмя комплексами NASAMS.
Военный эксперт BILD Юлиан Репке составил карту, на которой изобразил примерный радиус действия четырех норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS, если разместить их вдоль границы Украины с рф.
Вышел почти вся украинско-российская граница от Беларуси до Луганской области, то есть до той территории, которая сейчас контролируется российскими войсками и где идут бои.
"Моя небольшая карта иллюстрирует, что Украина могла бы закрыть/защитить границу четырьмя системами NASAMS", - написал Репке.
Он отмечает, что это создало бы вдоль границы 120-километровую бесполетную зону для российских ВВС.
Напомним
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что работа со Швейцарией по предоставлению Украине оружия их производства была начата еще в начале года.