Законопроект про введення надзвичайного стану внесений до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На сайті ВР опубліковано зареєстрований проект Указу Президента України про запровадження надзвичайного стану та проект закону про ухвалення цього указу, повідомляє УНН.
Деталі
Указом надзвичайний стан запроваджується по всій території України (окрім Луганської та Донецької областей, а також тимчасово окупованого Криму) з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.
На території, де вводиться НС запроваджуються наступні заходи:
- Встановлення особливого режиму в’їзду/виїзду, а також обмеження пересування по території (за потреби);
- Обмеження руху транспорту та їх огляд (за потреби);
- Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, життєдіяльності населення та народного господарства;
- Заборона проведення масових заходів;
- Заборона страйків;
- Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць небезпечних для проживання;
- Запровадження комендантської години (за потреби);
- Перевірка документів у громадян, при необхідності проведення особистого огляду огляду речей, транспорту, багажу, вантажів, приміщень та житла;
- Заборона призовникам, військовослужбовцям та резервістам змінювати місце проживання без відома призовних центрів;
- Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;
- Особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мереж (за потреби).
Також в указі вказується про порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами, питання про заборону діяльності політичних партій та ГО в інтересах нацбезпеки.
Доповнення
Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Також повідомлялося, що після рішення РНБО ВР сьогодні може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.