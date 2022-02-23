Законопроект о введении чрезвычайного положения внесен в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На сайте ВР опубликован зарегистрированный проект Указа Президента Украины о введении чрезвычайного положения и проект закона о принятии этого указа, сообщает УНН.
Детали
Указом чрезвычайное положение вводится по всей территории Украины (кроме Луганской и Донецкой областей, а также временно оккупированного Крыма) с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.
На территории, где вводится ЧП вводятся следующие меры:
- Установление особого режима въезда/выезда, а также ограничение передвижения по территории (по необходимости);
- Ограничение движения транспорта и его осмотр (при необходимости);
- Усиление охраны общественного порядка и объектов, жизнедеятельности населения и народного хозяйства;
- Запрет проведения массовых мероприятий;
- Запрет забастовок;
- Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания;
- Введение комендантского часа (при необходимости);
- Проверка документов у граждан, при необходимости проведение личного досмотра и досмотра вещей, транспорта, багажа, грузов, помещений и жилья;
- Запрет призывникам, военнослужащим и резервистам менять место жительства без ведома призывных центров;
- Запрет изготовления и распространения информационных материалов, что могут дестабилизировать обстановку;
- регулирование работы гражданских теле - и радиоцентров;
- особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
Также в указе указывается о нарушении в порядке, определенном Конституцией и законами, вопроса о запрете деятельности политических партий и ГО в интересах нацбезопасности.
Дополнение
Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Также сообщалось, что после решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах.