Законопроект про Антикорупційний суд буде проголосований найближчим часом у ВР

"Я висловлюю тверде переконання, що буде проголосований найближчим часом в першому читанні, буде завершена коротка дискусія і буде прийнятий законопроект про Антикорупційний суд.

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За словами Глави держави, антикорупційна інфраструктура вже створена і працює ефективно.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наполягатиме на включенні законопроекту про Антикорупційний суд до порядку денного на цьому планерному тижні та на якнайшвидшому голосуванні закону.