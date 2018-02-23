Законопроект про Антикорупційний суд буде проголосований найближчим часом у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив тверде переконання у тому, що найближчим часом буде проголосований у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд. Про це сказав сьогодні Глава держави на підписанні угоди “Укрзалізниці” з General Electric, передає УНН.
"Я висловлюю тверде переконання, що буде проголосований найближчим часом в першому читанні, буде завершена коротка дискусія і буде прийнятий законопроект про Антикорупційний суд.
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За словами Глави держави, антикорупційна інфраструктура вже створена і працює ефективно.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наполягатиме на включенні законопроекту про Антикорупційний суд до порядку денного на цьому планерному тижні та на якнайшвидшому голосуванні закону.