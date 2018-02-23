Законопроект о Антикоррупционном суде будет проголосован в ближайшее время в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил твердое убеждение в том, что в ближайшее время будет проголосован в первом чтении законопроект о Антикоррупционном суде. Об этом сказал сегодня Глава государства на подписании соглашения "Укрзализныци" с General Electric, передает УНН.
"Я выражаю твердое убеждение, что будет проголосован в ближайшее время в первом чтении, будет завершена короткая дискуссия и будет принят законопроект о Антикоррупционном суде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде
По словам Главы государства, антикоррупционная инфраструктура уже создана и работает эффективно.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко будет настаивать на включении законопроекта о Антикоррупционном суде в повестку дня на этой планерной неделе и на скорейшем голосовании закона.