Закон ЄС про дезінформацію: за невиконання технологічних гігантів штрафуватимуть до 6% від річного світового обороту

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Закон про цифрові послуги (DSA) зобов'язує світові технологічні компанії краще контролювати контент, щоб захистити європейських користувачів від дезінформації та мови ворожнечі. Він також вимагає, щоб фірми були більш прозорими щодо своїх послуг, алгоритмів і того, як таргетується реклама.

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Перший етап регламенту набув чинності в п'ятницю і стосується 19 «дуже великих» цифрових платформ, включаючи соціальні мережі, веб-сайти та інтернет-магазини з щонайменше 45 мільйонами активних користувачів щомісяця в ЄС.

Серед них: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook та Instagram, що належать компанії Meta, Google Maps, Play і Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (він же X), Wikipedia, YouTube і Zalando, а також Bing і Google Search.

«Ці системні платформи відіграють дуже, дуже важливу роль у нашому повсякденному житті, і зараз дійсно настав час для Європи, для нас, щоб встановити наші власні правила», - сказав у відео, розміщеному в Інтернеті, головний контролер ЄС у сфері технологій, комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон.

Компанії проходитимуть щорічні перевірки, а ті, хто порушить закон, можуть бути оштрафовані на суму до шести відсотків від річного світового обороту.

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Одне з найгостріших питань у Брюсселі - чи буде соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, що належить мільярдерові Ілону Маску, відповідати правилам ЄС. Цього літа Twitter був серед п'яти соціальних медіа-платформ, які пройшли "стрес-тест", щоб визначити, чи відповідають вони вимогам ЄС.

Бретон попереджав Маска, що йому потрібно більше ресурсів для модерації небезпечного контенту. У п'ятницю Маск написав на X, що його компанія "наполегливо працює" над дотриманням DSA.

Згідно з правилами, компанії повинні забезпечити просту у використанні систему, щоб люди могли повідомляти про незаконний контент, і надати користувачам можливість відмовитися від перегляду контенту в їхніх стрічках соціальних мереж на основі профілів, створених шляхом моніторингу їхнього особистого користування Інтернетом. Amazon і німецький ритейлер одягу Zalando вже оскаржили в суді визначення їх як "дуже великих" відповідно до DSA.

DSA буде застосовуватися до всіх цифрових послуг з лютого 2024 року.

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