У Twitter хочуть прибрати можливість блокувати користувачів

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У соціальній мережі X (колишня назва – Twitter) планують скасувати можливість блокувати облікові записи користувачів. Про це повідомило видання Watcher.Guru з посиланням на слова власника соцмережі Ілона Маска, передає УНН.

Цитата

«Ілон Маск заявив, що X, раніше відомий як Twitter, збирається видалити можливість блокувати облікові записи. Дійсно, власник платформи соціальних мереж заявив у нещодавній відповіді, що ця функція скоро буде відсутня на платформі. Згодом заявивши, що її присутність "не має сенсу"», — написало видання.

Сам Ілон Маск до цього поста уточнив, що у соцмережі збережеться можливість заборони надсилання особистих повідомлень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖСоцмережа X (Twitter) обмежувала користувачам доступ до сайтів, які критикував її власник Ілон Маск - WP

Нагадаємо, суд США оштрафував Twitter за перешкоджання слідству у справах Трампа.

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