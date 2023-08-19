У Twitter хочуть прибрати можливість блокувати користувачів

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«Ілон Маск заявив, що X, раніше відомий як Twitter, збирається видалити можливість блокувати облікові записи. Дійсно, власник платформи соціальних мереж заявив у нещодавній відповіді, що ця функція скоро буде відсутня на платформі. Згодом заявивши, що її присутність "не має сенсу"», — написало видання.

Сам Ілон Маск до цього поста уточнив, що у соцмережі збережеться можливість заборони надсилання особистих повідомлень.

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Нагадаємо, суд США оштрафував Twitter за перешкоджання слідству у справах Трампа.