В Twitter хотят убрать возможность блокировать пользователей

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«Илон Маск заявил, что X, ранее известный как Twitter, собирается удалить возможность блокировки учетных записей. Действительно, владелец платформы социальных сетей заявил в недавнем ответе, что эта функция скоро исчезнет с платформы, потому что она "не имеет смысла"», — написало издание.

Сам Илон Маск к этому посту уточнил, что в соцсети сохранится возможность запрета отправки личных сообщений.

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Напомним, суд США оштрафовал Twitter за препятствование следствию по делам Трампа.