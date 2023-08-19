В Twitter хотят убрать возможность блокировать пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В социальной сети X (прежнее название – Twitter) планируют отменить возможность блокировать учетные записи пользователей. Об этом сообщило издание Watcher.Guru со ссылкой на слова владельца соцсети Илона Маска, передает УНН.
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«Илон Маск заявил, что X, ранее известный как Twitter, собирается удалить возможность блокировки учетных записей. Действительно, владелец платформы социальных сетей заявил в недавнем ответе, что эта функция скоро исчезнет с платформы, потому что она "не имеет смысла"», — написало издание.
Сам Илон Маск к этому посту уточнил, что в соцсети сохранится возможность запрета отправки личных сообщений.
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Напомним, суд США оштрафовал Twitter за препятствование следствию по делам Трампа.