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В Twitter хотят убрать возможность блокировать пользователей

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В социальной сети X (прежнее название – Twitter) планируют отменить возможность блокировать учетные записи пользователей. Об этом сообщило издание Watcher.Guru со ссылкой на слова владельца соцсети Илона Маска, передает УНН.

Цитата

«Илон Маск заявил, что X, ранее известный как Twitter, собирается удалить возможность блокировки учетных записей. Действительно, владелец платформы социальных сетей заявил в недавнем ответе, что эта функция скоро исчезнет с платформы, потому что она "не имеет смысла"», — написало издание.

Сам Илон Маск к этому посту уточнил, что в соцсети сохранится возможность запрета отправки личных сообщений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоцсеть X (Twitter) ограничивала пользователям доступ к сайтам, которые критиковал ее владелец Илон Маск - WP

Напомним, суд США оштрафовал Twitter за препятствование следствию по делам Трампа.

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