Закон ЕС о дезинформации: за невыполнение технологических гигантов будут штрафовать до 6% от годового мирового оборота

ukru
19:26 • 34951 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 95811 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 104448 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104922 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100172 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90219 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109266 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131055 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169468 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200687 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 24720 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 54685 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 29414 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 24017 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 33544 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169468 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200687 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142800 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149383 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 54669 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103119 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120191 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155909 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162807 просмотра
Актуальное
Закон ЕС о дезинформации: за невыполнение технологических гигантов будут штрафовать до 6% от годового мирового оборота

Закон ЕС о дезинформации: за невыполнение технологических гигантов будут штрафовать до 6% от годового мирового оборота

Киев • УНН

 • 546430 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. С сегодняшнего дня крупнейшие мировые технологические титаны должны бороться с нелегальным контентом и дезинформацией, согласно новому закону ЕС, в противном случае предусмотрены штрафы до 6% от всего их мирового оборота. С февраля 2024 года этот норматив коснется всех цифровых услуг, пишет AFP, сообщает УНН.

Детали

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает мировые технологические компании лучше контролировать контент, чтобы защитить европейских пользователей от дезинформации и языка вражды. Он также требует, чтобы фирмы были более прозрачными в отношении своих услуг, алгоритмов и того, как таргетируется реклама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС вступает в силу закон, который призван бороться с дезинформацией в сети

Первый этап регламента вступил в силу в пятницу и касается 19 «очень крупных» цифровых платформ, включая социальные сети, веб-сайты и интернет-магазины с не менее 45 миллионами активных пользователей ежемесячно в ЕС.

Среди них: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, Google Maps, Play и Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (он же X), Wikipedia, YouTube и Zalando, а также Bing и Google Search.

«Эти системные платформы играют очень, очень важную роль в нашей повседневной жизни, и сейчас действительно пришло время для Европы, для нас, чтобы установить наши собственные правила», - сказал в видео, размещенном в Интернете, главный контролер ЕС в сфере технологий, комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон.

Компании будут проходить ежегодные проверки, а те, кто нарушит закон, могут быть оштрафованы на сумму до шести процентов от годового мирового оборота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Twitter хотят убрать возможность блокировать пользователей

Один из самых острых вопросов в Брюсселе - будет ли социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, соответствовать правилам ЕС. Этим летом Twitter был среди пяти социальных медиа-платформ, которые прошли "стресс-тест", чтобы определить, соответствуют ли они требованиям ЕС.

Бретон предупреждал Маска, что ему нужно больше ресурсов для модерации опасного контента. В пятницу Маск написал на X, что его компания "упорно работает" над соблюдением DSA.

Согласно правилам, компании должны обеспечить простую в использовании систему, чтобы люди могли сообщать о незаконном контенте, и предоставить пользователям возможность отказаться от просмотра контента в их лентах социальных сетей на основе профилей, созданных путем мониторинга их личного пользования Интернетом. Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando уже оспорили в суде определение их как "очень крупных" в соответствии с DSA.

DSA будет применяться ко всем цифровым услугам с февраля 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple официально предупредили, что спать возле телефона на зарядке смертельно опасно

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы