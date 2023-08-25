Закон ЕС о дезинформации: за невыполнение технологических гигантов будут штрафовать до 6% от годового мирового оборота

Детали

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает мировые технологические компании лучше контролировать контент, чтобы защитить европейских пользователей от дезинформации и языка вражды. Он также требует, чтобы фирмы были более прозрачными в отношении своих услуг, алгоритмов и того, как таргетируется реклама.

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Первый этап регламента вступил в силу в пятницу и касается 19 «очень крупных» цифровых платформ, включая социальные сети, веб-сайты и интернет-магазины с не менее 45 миллионами активных пользователей ежемесячно в ЕС.

Среди них: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, Google Maps, Play и Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (он же X), Wikipedia, YouTube и Zalando, а также Bing и Google Search.

«Эти системные платформы играют очень, очень важную роль в нашей повседневной жизни, и сейчас действительно пришло время для Европы, для нас, чтобы установить наши собственные правила», - сказал в видео, размещенном в Интернете, главный контролер ЕС в сфере технологий, комиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон.

Компании будут проходить ежегодные проверки, а те, кто нарушит закон, могут быть оштрафованы на сумму до шести процентов от годового мирового оборота.

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Один из самых острых вопросов в Брюсселе - будет ли социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, соответствовать правилам ЕС. Этим летом Twitter был среди пяти социальных медиа-платформ, которые прошли "стресс-тест", чтобы определить, соответствуют ли они требованиям ЕС.

Бретон предупреждал Маска, что ему нужно больше ресурсов для модерации опасного контента. В пятницу Маск написал на X, что его компания "упорно работает" над соблюдением DSA.

Согласно правилам, компании должны обеспечить простую в использовании систему, чтобы люди могли сообщать о незаконном контенте, и предоставить пользователям возможность отказаться от просмотра контента в их лентах социальных сетей на основе профилей, созданных путем мониторинга их личного пользования Интернетом. Amazon и немецкий ритейлер одежды Zalando уже оспорили в суде определение их как "очень крупных" в соответствии с DSA.

DSA будет применяться ко всем цифровым услугам с февраля 2024 года.

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