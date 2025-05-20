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Закон про стейблкоїни просувається в Сенаті США у великій перемозі для криптовалют

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Сенат США подолав процедурні перешкоди для ухвалення закону про стейблкоїни. Двопартійна група сподівається ухвалити його цього тижня, незважаючи на розбіжності.

Закон про стейблкоїни просувається в Сенаті США у великій перемозі для криптовалют

Законодавство про стейблкоїни подолало процедурну блокаду в Сенаті США, що стало великою перемогою для криптоіндустрії після того, як група демократів відмовилася від свого опору в понеділок, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Підтримуваний галуззю законопроєкт про регулювання в США тепер виставлений на обговорення в Сенаті, і двопартійна група сподівається прийняти його вже цього тижня, хоча сенатори заявили, що остаточне голосування може бути відкладено до закінчення перерви у зв'язку з Днем пам'яті.

Демократи об'єдналися, щоб гальмувати ухвалення законопроєкту на початку цього місяця на тлі обурення з приводу криптовалютних угод президента США Дональда Трампа та інших питань, пов'язаних з регулюванням стейблкоїнів, пише видання.

Але Сенат проголосував 66-32 в понеділок ввечері за припинення гальмування ухвалення законопроєкту.

Дружні до криптовалют демократи на чолі з сенаторами Кірстен Джиллібранд і Анджелою Олсбрукс домовилися про зміни в законодавстві та закликали своїх колег підтримати його навіть без заборони Трампу отримувати прибуток від численних криптовалютних підприємств його сім'ї під час перебування при владі.

Стейблкоїн, пов'язаний з сім'єю Трампа, ринкова вартість якого з моменту його оголошення в березні підскочила до понад 2 млрд доларів, також викликав критику.

Однак сенатор-демократ Марк Ворнер, впливовий помірний у банківському комітеті, в понеділок оголосив, що підтримає цей захід, додавши, що побоювання з приводу ділових відносин сім'ї Трампа не повинні відсувати на другий план ширше законодавство про стейблкоїни.

Законодавство "не ідеальне, але воно набагато краще, ніж статус-кво", сказав Ворнер.

Тим не менш, прогресивне крило партії на чолі з Елізабет Воррен, високопоставленим демократом у банківському комітеті Сенату, як і раніше категорично проти. Під час голосування у вівторок ввечері Воррен і Джиллібранд вступили в запеклу суперечку в залі засідань Сенату.

Комітет з фінансових послуг Палати представників США схвалив власний захід щодо стейблкоїнів, але він ще не пройшов палату. Деякі республіканці Палати представників хочуть об'єднати його з наступним законопроєктом, що регулює регулювання криптовалют у більш широкому сенсі. Палаті представників і Сенату доведеться врегулювати всі розбіжності в законодавстві, перш ніж направити остаточну версію на стіл Трампу.

Binance обмежить доступ до деяких стейблкоїнів для користувачів з ЄС04.06.2024, 10:40 • 17274 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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