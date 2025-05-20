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Закон о стейблкоинах продвигается в Сенате США в большой победе для криптовалют

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Сенат США преодолел процедурные препятствия для принятия закона о стейблкоинах. Двухпартийная группа надеется принять его на этой неделе, несмотря на разногласия.

Закон о стейблкоинах продвигается в Сенате США в большой победе для криптовалют

Законодательство о стейблкоинах преодолело процедурную блокаду в Сенате США, что стало большой победой для криптоиндустрии после того, как группа демократов отказалась от своего сопротивления в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Поддерживаемый отраслью законопроект о регулировании в США теперь выставлен на обсуждение в Сенате, и двухпартийная группа надеется принять его уже на этой неделе, хотя сенаторы заявили, что окончательное голосование может быть отложено до окончания перерыва в связи с Днем памяти.

Демократы объединились, чтобы тормозить принятие законопроекта в начале этого месяца на фоне возмущения по поводу криптовалютных сделок президента США Дональда Трампа и других проблем, связанных с регулированием стейблкоинов, пишет издание.

Но Сенат проголосовал 66-32 в понедельник вечером за прекращение торможения принятия законопроекта.

Дружелюбные к криптовалютам демократы во главе с сенаторами Кирстен Джиллибранд и Анджелой Олсбрукс договорились об изменениях в законодательстве и призвали своих коллег поддержать его даже без запрета Трампу получать прибыль от многочисленных криптовалютных предприятий его семьи во время пребывания у власти.

Стейблкоин, связанный с семьей Трампа, рыночная стоимость которого с момента его объявления в марте подскочила до более чем 2 млрд долларов, также вызвал критику.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер, влиятельный умеренный в банковском комитете, в понедельник объявил, что поддержит эту меру, добавив, что опасения по поводу деловых отношений семьи Трампа не должны отодвигать на второй план более широкое законодательство о стейблкоинах.

Законодательство "не идеально, но оно намного лучше, чем статус-кво", сказал Уорнер.

Тем не менее, прогрессивное крыло партии во главе с Элизабет Уоррен, высокопоставленным демократом в банковском комитете Сената, по-прежнему категорически против. Во время голосования во вторник вечером Уоррен и Джиллибранд вступили в жаркий спор в зале заседаний Сената.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США одобрил собственную меру по стейблкоинам, но она еще не принята палатой. Некоторые республиканцы Палаты представителей хотят объединить ее с последующим законопроектом, регулирующим регулирование криптовалют в более широком смысле. Палате представителей и Сенату придется урегулировать все разногласия в законодательстве, прежде чем направить окончательную версию на стол Трампу.

Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС04.06.2024, 10:40 • 17273 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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