Захворюваність на грип і ГРВІ в Києві зменшилась на 18,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 18,7%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
За 14-й тиждень епідсезону зареєстровано 13 572 хворих на грип та ГРВІ (за 13-й тиждень захворіло 16 106), показник захворюваності склав 463,9 (за 13-й тиждень 550,5) та є нижчим епідемічного порогу на 40,1%.
“Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності і серед дитячого, і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 5218 осіб (зниження на 21,4%), дітей — 8354 (зниження на 16,9%). У структурі захворюваності діти становлять 61,6%, а на попередньому тижні 60,7%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 23,2%: 2832 випадки, що становить 33,9% від загальної кількості захворілих дітей і 20,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив М.Поворозник.
За його словами, до медичних закладів за 14-й тиждень епідсезону госпіталізовано 133 особи, із них 100 — діти.
Як повідомляв УНН, захворюваність на грип і ГРВІ в Україні спадає. Епідемічний поріг не перевищений в жодній з областей.