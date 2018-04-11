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Захворюваність на грип і ГРВІ в Києві зменшилась на 18,7%

Захворюваність на грип і ГРВІ в Києві зменшилась на 18,7%

Київ • УНН

 • 9346 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 18,7%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.

За 14-й тиждень епідсезону зареєстровано 13 572 хворих на грип та ГРВІ (за 13-й тиждень захворіло 16 106), показник захворюваності склав 463,9 (за 13-й тиждень 550,5) та є нижчим епідемічного порогу на 40,1%.

“Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності і серед дитячого, і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 5218 осіб (зниження на 21,4%), дітей — 8354 (зниження на 16,9%). У структурі захворюваності діти становлять 61,6%, а на попередньому тижні 60,7%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 23,2%: 2832 випадки, що становить 33,9% від загальної кількості захворілих дітей і 20,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зазначив М.Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 14-й тиждень епідсезону госпіталізовано 133 особи, із них 100 — діти.

Як повідомляв УНН, захворюваність на грип і ГРВІ в Україні спадає. Епідемічний поріг не перевищений в жодній з областей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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