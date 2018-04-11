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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась на 18,7%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась на 18,7%

Киев  •  УНН

 • 9346 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, если сравнивать с предыдущей неделей, на 18,7%. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

За 14-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 13 572 больных гриппом и ОРВИ (за 13-ю неделю заболело 16 106), показатель заболеваемости составил 463,9 (за 13-ю неделю 550,5) и ниже эпидемического порога на 40,1 %.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение заболеваемости и среди детского, и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 5218 человек (снижение на 21,4%), детей - 8354 (снижение на 16,9%). В структуре заболеваемости дети составляют 61,6%, а на предыдущей неделе 60,7%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 23,2%: 2832 случая, что составляет 33,9% от общего количества заболевших детей, и 20,9% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 14-ю неделю эпидсезона госпитализированы 133 человека, из них 100 - дети.

Как сообщал УНН, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине спадает. Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.

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