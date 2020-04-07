Заховайло розповів про наслідки для "Динамо" після провального управлінського рішення Суркіса

"На мій погляд, половина гравців вже давно перегоріла. У команді грають давно, і намагаються в собі шукати мотивацію. З боку фахівців це дуже помітно. Вони непогані хлопці, але грають на своєму максимумі.

Тренерське питання? "Динамо" за останні 15 років дуже часто змінювало свій вектор. Кожен тренер приходив зі своїми новими вимогами і гравцями. Багато гравців пішли, а залишилися ті, на яких не було особливого попиту. Керувати таким колективом проблематично. У них в голові і на лобі написано: "Пережили тих, і тебе переживемо". Особисто я б з ними, як то кажуть, у розвідку не пішов би. Михайличенко (головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко - ред.) намагається, і це видно. Подивимося, чи зможе він з ними добитися результату. Не знаю..." - говорить Заховайло.

Експерт нагадав, що минулого літа керівництво "Динамо" вирішило продовжити контракт з Олександром Хацкевичем, який на той момент обіймав посаду тренера клубу. На думку Заховайла, це було невдале управлінське рішення, яке обернеться і проти чинного тренера ФК.

"Мало хто з хороших тренерів погодився б приймати команду після Хацкевича (колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич - ред.). Тому Михайличенко - каскадер у моєму розумінні. Президент (Ігор Суркіс - ред.) ухвалив невдале рішення, продовживши Хацкевича влітку. Гравці виконували свої контракти і були задоволені тим, що залишився Хацкевич. Значить, у них була обгрунтована надія залишитися в "Динамо" ще на рік. Михайличенко для них - стрес і непевність у завтрашньому дні. Тому, вони будуть намагатися його сплавити. Не всі, але більшість. Так що, справи наші погані... Це особисто моя, суб'єктивна думка.

Михайличенко потрапив у дуже складну ситуацію. З ходу потрібен результат. До його методів у тренувальному процесі гравці, скажімо м'яко, не були готові. Притирання виявилися конфліктними. Гравці нишком дули губи, а у Олексія створилася ілюзія, що він їх контролює. Перші невдачі відкрили карти. Тренер, ймовірно, хоч і не рішуче, але почав різати по живому. А коли потрібні були результати, Льоша спробував налагодити з гравцями відносини. Одним словом, включив задню. Деякі гравці відчули, що він для них не такий страшний, як вони подумали спочатку. Ось і розклад. Подивимося, чим це закінчиться. Усе, що я описав, чисто моє розуміння предмета. Бажаю Льоші тільки успіху!" - каже Заховайло.

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"Динамо" потребує ефективного і кризового менеджера, каже експерт. Але знайти його тут і зараз не так просто, додав він.

"На жаль, на мій погляд, у них ("Динамо") обмежені знання і відсутній тренерський і менеджерський досвід. Футбол за останні роки дуже змінився, і тут потрібні знання", - підкреслив Заховайло.

Він висловив переконання про те, що нинішня обойма футболістів "Динамо" не відповідає амбіціям клубу.

"Я розумію під словом "рівень" участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Хоча з цими гравцями і можна спокійно грати в Лізі Європи, але без шансів на перемогу в турнірі. Суркісу зараз важко, настав час для серйозних рішень", - підсумував Заховайло.

Нагадаємо, Ващук назвав суму, за яку можуть продати "Динамо".