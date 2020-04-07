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Заховайло рассказал о последствиях для "Динамо" после провального управленческого решения Суркиса

Заховайло рассказал о последствиях для "Динамо" после провального управленческого решения Суркиса

Киев  •  УНН

 • 13058 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Игра киевского "Динамо" - не стабильна. Все потому, что клуб за последние 15 лет очень часто менял вектор направления. Половина игроков ФК – давно перегорели, а президент "Динамо" принимает не совсем удачные управленческие решения. Такое мнение высказал футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло, передает УНН.

"На мой взгляд, половина игроков уже давно перегорела. В команде играют давно, и пытаются в себе искать мотивацию. Со стороны специалистам это очень заметно. Они неплохие ребята, но играют на своём максимуме.

Тренерский вопрос? "Динамо" за последние 15 лет очень часто меняло свой вектор. Каждый тренер приходил со своими новыми требованиями и игроками. Многие игроки ушли, а остались те, на которых не было особого спроса. Управлять таким коллективом проблематично. У них в голове и на лбу написано: "Пережили тех, и тебя переживём". Лично я бы с ними, как говорится, в разведку не пошёл бы. Михайличенко (главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко - ред.) старается, и это видно. Посмотрим, сможет ли он с ними добиться результата. Не знаю..." - говорит Заховайло.

Эксперт напомнил, что прошлым летом руководство "Динамо" решило продлить контракт с Александром Хацкевичем, который на тот момент занимал должность тренера клуба. По мнению Заховайло, это было неудачное управленческое решение, которое обернется и против действующего тренера ФК.

"Мало кто из хороших тренеров согласился бы принимать команду после Хацкевича (бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич - ред.). Поэтому Михайличенко — каскадёр в моём понимании. Президент (Игорь Суркис - ред.) принял неудачное решение, продлив Хацкевича летом. Игроки выполняли свои контракты и были довольны тем, что остался Хацкевич. Значит, у них была обоснованная надежда остаться в "Динамо" ещё на год. Михайличенко для них — стресс и неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому, они будут пытаться его сплавить. Не все, но большинство. Так что, дела наши плохи... Это лично моё, субъективное мнение.

Михайличенко попал в очень сложную ситуацию. С ходу нужен результат. К его методам в тренировочном процессе игроки, скажем мягко, не были готовы. Притирка оказалась конфликтной. Игроки втихаря дули губы, а у Алексея создалась иллюзия, что он их контролирует. Первые неудачи открыли карты. Тренер, видать, хоть и не решительно, но начал резать по живому. А когда нужны были результаты, Лёша попытался наладить с игроками отношения. Одним словом, включил заднюю. Некоторые игроки почувствовали, что он для них не так страшен, как они подумали изначально. Вот и расклад. Посмотрим, чем это закончится. Всё, что я описал, чисто моё понимание предмета. Желаю Лёше только успеха!" - говорит Заховайло.

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"Динамо" нуждается в эффективном и кризисном менеджере, говорит эксперт. Но найти его здесь и сейчас не так просто, добавил он.

"К сожалению, на мой взгляд, у них ("Динамо") ограничены знания и отсутствует тренерский и менеджерский опыт. Футбол за последние годы очень изменился, и здесь нужны знания", - подчеркнул Заховайло.

Он высказал убеждение о том, что нынешняя обойма футболистов "Динамо" не соответствует амбициям клуба.

"Я понимаю под словом "уровень" участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Хотя с этими игроками и можно спокойно играть в Лиге Европы, но без шансов на победу в турнире. Суркису сейчас тяжело, настало время для серьёзных решений", - подытожил Заховайло.

Напомним, Ващук назвал сумму, за которую могут продать "Динамо". 

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