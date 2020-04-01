Ващук назвал сумму, за которую могут продать "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Экс-защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук высказался о требовании фанатов киевлян к Игорю Суркису продать клуб. Свое мнение и оценочную стоимость столичного ФК он назвал в эфире ютуб-канала "Любители", передает УНН.
"Хотят или не хотят, продадут или не продадут, есть такие варианты или возможности - не знаю.
Была озвучена некая оценочная стоимость. Говорят, там что-то под 300 миллионов. Я знаю, что там где-то 120 миллионов. Но очень много же в аренде", - сказал Ващук.
Напомним, слухи о продаже братьями Суркисами ФК "Динамо" возникают постоянно. Продать клуб "чтобы не позорить его" от бизнесменов нередко требуют и сами болельщики.
Ранее на сайте КГГА также была зарегистрирована петиция о требовании вернуть столичный клуб в управление городской власти.
Добавим, что вероятными покупателями ФК "Динамо" в разные времена называли то Нестора Шуфрича, то Виктора Медведчука.
Сам президент ФК Игорь Суркис намерения продавать футбольный клуб ранее опровергал.