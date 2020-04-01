Ващук назвал сумму, за которую могут продать "Динамо"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92750 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104089 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103216 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111448 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100290 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104873 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106557 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ващук назвал сумму, за которую могут продать "Динамо"

Ващук назвал сумму, за которую могут продать "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 20830 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Экс-защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук высказался о требовании фанатов киевлян к Игорю Суркису продать клуб. Свое мнение и оценочную стоимость столичного ФК он назвал в эфире ютуб-канала "Любители", передает УНН.

"Хотят или не хотят, продадут или не продадут, есть такие варианты или возможности - не знаю.

Была озвучена некая оценочная стоимость. Говорят, там что-то под 300 миллионов. Я знаю, что там где-то 120 миллионов. Но очень много же в аренде", - сказал Ващук.

Напомним, слухи о продаже братьями Суркисами ФК "Динамо" возникают постоянно. Продать клуб "чтобы не позорить его" от бизнесменов нередко требуют и сами болельщики.

Ранее на сайте КГГА также была зарегистрирована петиция о требовании вернуть столичный клуб в управление городской власти.

Добавим, что вероятными покупателями ФК "Динамо" в разные времена называли то Нестора Шуфрича, то Виктора Медведчука.

Сам президент ФК Игорь Суркис намерения продавать футбольный клуб ранее опровергал.

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