Ващук назвав суму, за яку можуть продати "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Ексзахисник київського "Динамо" Владислав Ващук висловився про вимогу фанатів киян до Ігоря Суркіса продати клуб. Свою думку та оціночну вартість столичного ФК він назвав в ефірі ютуб-каналу "Любителі", передає УНН.
"Хочуть чи не хочуть, продадуть чи не продадуть, є такі варіанти або можливості - не знаю.
Була озвучена якась оціночна вартість. Кажуть, там щось під 300 мільйонів. Я знаю, що там десь 120 мільйонів. Але дуже багато ж в оренді", - сказав Ващук.
Нагадаємо, чутки про продаж братами Суркісами ФК "Динамо" виникають постійно. Продати клуб "щоб не ганьбити його" від бізнесменів не рідко вимагають й самі вболівальники.
Раніше на сайті КМДА також була зареєстрована петиція про вимогу повернути столичний клуб в управління міської влади.
Додамо, що ймовірними покупцями ФК "Динамо" у різні часи називали то Нестора Шуфрича, то Віктора Медведчука.
Сам президент ФК Ігор Суркіс наміри продавати футбольний клуб раніше спростовував.