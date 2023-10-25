Захоплення будівельного ринку України: АМКУ почав розгляд угоди щодо купівлі ірландською компанією CRH двох цементних заводів

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3420 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18783 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91644 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164666 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167442 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134506 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136273 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87320 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93926 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99538 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12674 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 9042 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 13552 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11914 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 8288 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167450 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230178 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378754 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315469 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11779 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17078 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33697 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30304 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134508 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Захоплення будівельного ринку України: АМКУ почав розгляд угоди щодо купівлі ірландською компанією CRH двох цементних заводів

Київ • УНН

 • 199525 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Фактична монополізація будівельного ринку нашої держави та нанесення значної фінансової шкоди українцям, які і так серйозно страджають через розв’язану росією війну та регулярні обстріли ворога. 23 жовтня стало відомо про початок розгляду Антимонопольним комітетом України справи щодо придбання ірландською компанією CRH двох цементних заводів в італійського виробника Buzzi. Про це зазначається на сайті Комітету, передає УНН.

Захоплення будівельного ринку України: АМКУ почав розгляд угоди щодо купівлі ірландською компанією CRH двох цементних заводів

“Комітетом розпочато розгляд справи про концентрації у вигляді придбання компанією „CRH UKRAINE B.V.“ акцій приватного акціонерного товариства „Дікергофф цемент Україна“ та частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями „Дікергофф /Україна/“, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління кожного товариства”, — повідомляють в АМКУ.

Варто зазначити, що днями у своєму блозі на Censor.net політолог Володимир Сонюк повідомив: нардеп Сергій Нагорняк звернувся до голови Антимонопольного комітету України щодо монополізації ринку виробництва і розподілу цементу компанією CRH. Він наголосив на негативних її наслідках для українців, а також, як результат, завданні сильної шкоди економіці нашої держави. Крім того, Нагорняк попросив відповісти на низку питань, зокрема чи надходила до АМКУ заява щодо надання дозволу для здійснення концентрації на ринку цементу, який її поточний статус і чи збирається Комітет надати можливі висловити думку учасникам цементної галузі промисловості України.

Що відомо про ірландську компанію CRH

Варто зауважити, що CRH — це одна з найбільших компаній із виробництва будівельних матеріалів у світі. Наразі вона вже має в Україні три заводи: у Камʼянці-Подільському, Одесі та Миколаєві. Однак, у червні 2023 року італійська корпорація Buzzi SpA, до складу якої через фірму Dyckerhoff входять ще два підприємства: “Волинь-цемент” і “Південьцемент”, — повідомила про їхню купівлю за 100 млн євро ірландською компанією. Примітно, що конкурентами для CRH є “Кривий Ріг Цемент” (із 10% частки на ринку) та “Івано-Франківськцемент” (44%). У разі успішності угоди, частка ірландської компанії зросте до 46%, тож вона зможе почати контролювати половину українського ринку цементу та фактично стати монополістом.

Загрози монополізації будівельного ринку для українців

Аналітики кажуть, що, коли компанія CRH стане монополістом, вона не матиме ніяких мотивів вкладати гроші чи вдосконалювати активи, а буде тільки отримувати надприбутки, виводити гроші в офшори та підвищувати ціни. Такий приклад можна вже побачити на тому, як в Україні працюють монополії на ринку комунальних послуг.

Таким чином, експерти переконані, що концентрація негативно повпливає на ринок будівельних матеріалів в Україні, що зокрема відчують і кінцеві покупці продукції.

Справа в тому, що в разі монополізації ринку цементу та бетону, найбільший гравець зможе диктувати, за якою саме ціною продаватимуться критично важливі для відбудови країни будматеріали, наголошують аналітики. Загалом будівництво може подорожчати у 2 рази, а новий ремонт чи житло для українців із середньою зарплатою стануть недосяжною мрією. Експерти говорять: якщо створиться монополія, найдешевший варіант купівлі метру квадратного квартири на етапі котловану коштуватиме людям близько 700 доларів, а то і більше. Навіть нові вікна чи двері, вибиті після ракетного обстрілу, у фінансовому плані придбати буде проблематично.

Як результат, ірландська компанія CRH, купуючи два заводи в італійської Buzzi, наживається на українцях, чиї домівки постраждали від російських атак і потребують серйозного відновлення. Крім того, вона монополізує цементний ринок, що загрожує подорожчанням будівельних матеріалів та ударом по економіці України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65