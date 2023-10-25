Захоплення будівельного ринку України: АМКУ почав розгляд угоди щодо купівлі ірландською компанією CRH двох цементних заводів

“Комітетом розпочато розгляд справи про концентрації у вигляді придбання компанією „CRH UKRAINE B.V.“ акцій приватного акціонерного товариства „Дікергофф цемент Україна“ та частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями „Дікергофф /Україна/“, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління кожного товариства”, — повідомляють в АМКУ.

Варто зазначити, що днями у своєму блозі на Censor.net політолог Володимир Сонюк повідомив: нардеп Сергій Нагорняк звернувся до голови Антимонопольного комітету України щодо монополізації ринку виробництва і розподілу цементу компанією CRH. Він наголосив на негативних її наслідках для українців, а також, як результат, завданні сильної шкоди економіці нашої держави. Крім того, Нагорняк попросив відповісти на низку питань, зокрема чи надходила до АМКУ заява щодо надання дозволу для здійснення концентрації на ринку цементу, який її поточний статус і чи збирається Комітет надати можливі висловити думку учасникам цементної галузі промисловості України.

Що відомо про ірландську компанію CRH

Варто зауважити, що CRH — це одна з найбільших компаній із виробництва будівельних матеріалів у світі. Наразі вона вже має в Україні три заводи: у Камʼянці-Подільському, Одесі та Миколаєві. Однак, у червні 2023 року італійська корпорація Buzzi SpA, до складу якої через фірму Dyckerhoff входять ще два підприємства: “Волинь-цемент” і “Південьцемент”, — повідомила про їхню купівлю за 100 млн євро ірландською компанією. Примітно, що конкурентами для CRH є “Кривий Ріг Цемент” (із 10% частки на ринку) та “Івано-Франківськцемент” (44%). У разі успішності угоди, частка ірландської компанії зросте до 46%, тож вона зможе почати контролювати половину українського ринку цементу та фактично стати монополістом.

Загрози монополізації будівельного ринку для українців

Аналітики кажуть, що, коли компанія CRH стане монополістом, вона не матиме ніяких мотивів вкладати гроші чи вдосконалювати активи, а буде тільки отримувати надприбутки, виводити гроші в офшори та підвищувати ціни. Такий приклад можна вже побачити на тому, як в Україні працюють монополії на ринку комунальних послуг.

Таким чином, експерти переконані, що концентрація негативно повпливає на ринок будівельних матеріалів в Україні, що зокрема відчують і кінцеві покупці продукції.

Справа в тому, що в разі монополізації ринку цементу та бетону, найбільший гравець зможе диктувати, за якою саме ціною продаватимуться критично важливі для відбудови країни будматеріали, наголошують аналітики. Загалом будівництво може подорожчати у 2 рази, а новий ремонт чи житло для українців із середньою зарплатою стануть недосяжною мрією. Експерти говорять: якщо створиться монополія, найдешевший варіант купівлі метру квадратного квартири на етапі котловану коштуватиме людям близько 700 доларів, а то і більше. Навіть нові вікна чи двері, вибиті після ракетного обстрілу, у фінансовому плані придбати буде проблематично.

Як результат, ірландська компанія CRH, купуючи два заводи в італійської Buzzi, наживається на українцях, чиї домівки постраждали від російських атак і потребують серйозного відновлення. Крім того, вона монополізує цементний ринок, що загрожує подорожчанням будівельних матеріалів та ударом по економіці України.