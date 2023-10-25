Захват строительного рынка Украины: АМКУ начал рассмотрение соглашения о покупке ирландской компанией CRH двух цементных заводов

«Комитетом начато рассмотрение дела о концентрациях посредством приобретения компанией «CRH UKRAINE B.V.» акций частного акционерного общества "Дикергофф цемент Украина" и доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Дикергофф /Украина/", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления каждого общества", - сообщают в АМКУ.

Стоит отметить, что на днях в своем блоге на Censor.net политолог Владимир Сонюк сообщил: нардеп Сергей Нагорняк обратился к главе Антимонопольного комитета Украины по поводу монополизации рынка производства и распределения цемента компанией CRH. Он отметил негативные ее последствия для украинцев, а также, как результат, причинение сильного ущерба экономике нашего государства. Кроме того, Нагорняк попросил ответить на ряд вопросов, в частности поступало ли в АМКУ заявление о предоставлении разрешения для осуществления концентрации на рынке цемента, какой ее текущий статус и собирается ли Комитет предоставить возможные высказать мнение участникам цементной отрасли промышленности Украины.

Что известно об ирландской компании CRH

Стоит отметить, что CRH — это одна из крупнейших компаний по производству строительных материалов в мире. Сейчас она уже имеет в Украине три завода: в Каменце-Подольском, Одессе и Николаеве. Однако, в июне 2023 года итальянская корпорация Buzzi SpA, в состав которой через фирму Dyckerhoff входят еще два предприятия: “Волынь-цемент” и “Югцемент”, — сообщила об их покупке за 100 млн евро ирландской компанией. Примечательно, что конкурентами для CRH являются “Кривой Рог Цемент” (с 10% доли на рынке) и “Ивано-Франковскцемент” (44%). В случае успешности сделки, доля ирландской компании возрастет до 46%, поэтому она сможет начать контролировать половину украинского рынка цемента и фактически стать монополистом.

Угрозы монополизации строительного рынка для украинцев

Аналитики говорят, что когда компания CRH станет монополистом, она не будет иметь никаких мотивов вкладывать деньги или совершенствовать активы, а будет только получать сверхприбыли, выводить деньги в оффшоры и повышать цены. Такой пример можно увидеть на том, как в Украине работают монополии на рынке коммунальных услуг.

Таким образом, эксперты убеждены, что концентрация негативно отразится на рынке строительных материалов в Украине, что в частности ощутят и конечные покупатели продукции.

Дело в том, что в случае монополизации рынка цемента и бетона, крупнейший игрок сможет диктовать, по какой цене будут продаваться критически важные для восстановления страны стройматериалы, отмечают аналитики. В общем, строительство может подорожать в 2 раза, а новый ремонт или жилье для украинцев со средней зарплатой станут недостижимой мечтой. Эксперты говорят: если создастся монополия, самый дешевый вариант покупки метра квадратной квартиры на этапе котлована будет стоить людям около $700, а то и больше. Даже новые окна или двери, выбитые после ракетных обстрелов, в финансовом плане приобрести будет проблематично.

Как результат, ирландская компания CRH, покупая два завода у итальянской Buzzi, наживается на украинцах, чьи дома пострадали от российских атак и нуждаются в серьезном восстановлении. Кроме того, она монополизирует цементный рынок, что чревато подорожанием строительных материалов и ударом по экономике Украины.