Захмарні ціни на ліки: Сенат США викликав власників фармбізнесу "на килим"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В кінці лютого в Сенаті США відбулися слухання, на яких керівники найбільших фармацевтичних компаній відзвітували перед політиками щодо регулярного зростання цін на ліки, передає УНН з посиланням на американське видання Cleveland.
Серед доповідачів опинилися керівники "AbbVie", "Bristol-Myers Squibb" і "Pfizer". Учасники заходу обговорили тему зростання цін, у тому числі і на рецептурні препарати.
"Американці не можуть дозволити собі платити за ліки, що відпускаються за рецептом, більше грошей, ніж вони заробляють на рік", - заявив кандидат від демократичної партії в сенат США від штату Огайо Шеррод Браун.
Керівники фармацевтичних компаній, визнали, що система ціноутворення не працює для багатьох пацієнтів. Але пояснили, що їх ціни частково є результатом високих витрат на дослідження і розробки для вирішення деяких з найскладніших проблем медицини.
У той же час українські аптеки завищують ціни на ліки свідомо, без пояснень і вагомих причин, повідомляє засновник Українського медичного експертного співтовариства Дмитро Подтуркін.
Більше того, як з'ясували журналісти, вітчизняні аптеки спеціально завищують ціни на ліки у вихідні дні.
А за словами керівника Державного фармакологічного центру МОЗ Віктора Чумака, аптеки зловживають націнками на препарати ще і в розпал різних епідемій.
У Верховній Раді, в свою чергу, заявили, що ціни на ліки для українців завищені через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект №8591д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу, в тому числі, і за територіальною ознакою.
Крім того, документ висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.