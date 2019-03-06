Заоблачные цены на лекарства: Сенат США вызвал владельцев фармбизнеса "на ковер"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В конце февраля в Сенате США состоялись слушания, на которых руководители крупнейших фармацевтических компаний отчитались перед политиками по поводу регулярного роста цен на лекарства, передает УНН со ссылкой на американское издание Cleveland.
В числе докладчиков оказались руководители "AbbVie", "Bristol-Myers Squibb" и "Pfizer". Участники мероприятия обсудили тему растущих цен, в том числе и на рецептурные препараты.
"Американцы не могут позволить себе платить за лекарства, отпускаемые по рецепту, больше денег, чем они зарабатывают в год", - заявил кандидат от демократической партии в сенат США от штата Огайо Шеррод Браун.
Руководители фармацевтических компаний, признали, что система ценообразования не работает для многих пациентов. Но объяснили, что их цены частично являются результатом высоких затрат на исследования и разработки для решения некоторых из наиболее сложных проблем медицины.
В то же время украинские аптеки завышают цены на лекарства сознательно, без пояснений и весомых причин, сообщает основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин.
Более того, как выяснили журналисты, отечественные аптеки специально завышают цены на лекарства в выходные дни.
А по словам руководителя Государственного фармакологического центра Минздрава Виктора Чумака, аптеки злоупотребляют наценками на препараты еще и в разгар различных эпидемий.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены по причине монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса, в том числе, и по территориальному признаку.
Кроме того, документ выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.