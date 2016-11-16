Захист В.Новинського попросив регламентний комітет визнати необґрунтованість звинувачень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Захист народного депутата Вадима Новинського попросив Регламентний комітет визнати подання Генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа недостатньо вмотивованим, а звинувачення — необґрунтованими. Про це адвокат Олег Татаров заявив під час засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до статті 18 регламенту Верховної Ради України подання повинно бути вмотивованим, достатнім, містити конкретні факти і докази, що підкреслюють факт вчинення кримінального правопорушення. Не можна зробити висновок по поданню і по доказах, які розглядаються вибірково. Я звертаюся від сторони захисту і від народного депутата до комітету з проханням витребувати додаткові матеріали і дати їм належну оцінку”, — зазначив адвокат.