Защита В.Новинского попросила регламентный комитет признать необоснованность обвинений

"Согласно статье 18 регламента Верховной Рады Украины представление должно быть мотивированным, достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, что подчеркивают факт совершения уголовного преступления. Нельзя сделать вывод по представлению и по доказательствам, которые рассматриваются выборочно. Я обращаюсь от стороны защиты и от народного депутата в комитет с просьбой истребовать дополнительные материалы и дать им надлежащую оценку ", - отметил адвокат.