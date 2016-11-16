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15 марта, 19:03 • 111237 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155246 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130713 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123755 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108860 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103572 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100160 просмотра

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Защита В.Новинского попросила регламентный комитет признать необоснованность обвинений

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Защита народного депутата Вадима Новинского попросила Регламентный комитет признать представление Генпрокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа недостаточно мотивированным, а обвинения - необоснованными. Об этом адвокат Олег Татаров заявил во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

"Согласно статье 18 регламента Верховной Рады Украины представление должно быть мотивированным, достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, что подчеркивают факт совершения уголовного преступления. Нельзя сделать вывод по представлению и по доказательствам, которые рассматриваются выборочно. Я обращаюсь от стороны защиты и от народного депутата в комитет с просьбой истребовать дополнительные материалы и дать им надлежащую оценку ", - отметил адвокат.

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