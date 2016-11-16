Защита В.Новинского попросила регламентный комитет признать необоснованность обвинений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Защита народного депутата Вадима Новинского попросила Регламентный комитет признать представление Генпрокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа недостаточно мотивированным, а обвинения - необоснованными. Об этом адвокат Олег Татаров заявил во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Согласно статье 18 регламента Верховной Рады Украины представление должно быть мотивированным, достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, что подчеркивают факт совершения уголовного преступления. Нельзя сделать вывод по представлению и по доказательствам, которые рассматриваются выборочно. Я обращаюсь от стороны защиты и от народного депутата в комитет с просьбой истребовать дополнительные материалы и дать им надлежащую оценку ", - отметил адвокат.