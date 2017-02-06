Захист директора української бібліотеки у Москві подав скаргу до ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Захист директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку обвинувачують в екстремізмі, звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Ми подали скаргу до Європейського суду з прав людини”, — сказав адвокат.
І.Павлов пояснив, що вважає порушеними права своєї підзахисної.
Нагадаємо, Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.
Н.Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.
Правозахисний центр “Меморіал” визнав Н.Шаріну політв’язнем.