Защита директора Украинской библиотеки в Москве подала жалобу в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Защита директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют в экстремизме, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат.
И.П.Павлов пояснил, что считает нарушенными права своей подзащитной.
Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.
Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.