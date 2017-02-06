Защита директора Украинской библиотеки в Москве подала жалобу в ЕСПЧ

"Мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат.

И.П.Павлов пояснил, что считает нарушенными права своей подзащитной.

Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.