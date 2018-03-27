Захист даних у Facebook: в АП розповіли про запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Адміністрації Президента України інформують співробітників щодо правильної та безпечної публікації даних та інформації у соціальній мережі Facebook. Про це УНН повідомив заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків.
"Рішення брати участь будь-якої людини у Facebook – це особисте рішення. Звичайно, ми намагаємося надавати інформацію нашим працівникам, що треба, щоб бути обережними при публікації тієї чи іншої інформації у Facebook, а також щодо доступу до даних. Але люди приймають рішення самостійно, це публічний ресурс, ми не регулюємо, хто якими соціальними мережами користується", - зауважив він.
Нагадаємо, компанію Cambridge Analytica звинувачують у використанні даних мільйонів користувачів Facebook, які були отримані за допомогою онлайн-тестів. Звинувачення стосуються зокрема несанкціонованого використання даних 50 млн користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. Компанія заперечує всі звинувачення.
Компанія Facebook повідомила, що припиняє доступ Cambridge Analytica до своїх платформ і даних до закінчення власного розслідування.
Тим часом у Twitter стрімко почав набирати популярності хештеґ #DeleteFacebook (Видали Facebook) - внаслідок скандалу з Cambridge Analytica. Зокрема, відомий бізнесмен Ілон Маск видалив з Facebook сторінки Tesla і SpaceX.