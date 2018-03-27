Защита данных в Facebook: в АП рассказали о мерах предосторожности

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40758 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62694 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100158 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107825 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115877 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121428 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132648 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Защита данных в Facebook: в АП рассказали о мерах предосторожности

Защита данных в Facebook: в АП рассказали о мерах предосторожности

Киев  •  УНН

 • 505684 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Администрации Президента Украины информируют сотрудников относительно правильной и безопасной публикации данных и информации в социальной сети Facebook. Об этом УНН сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

"Решение участвовать любого человека в Facebook - это личное решение. Конечно, мы стараемся предоставлять информацию нашим сотрудникам, что нужно, чтобы быть осторожными при публикации той или иной информации в Facebook, а также о доступе к данным. Но люди принимают решения самостоятельно, это публичный ресурс, мы не регулируем, кто какими социальными сетями пользуется", - отметил он.

Напомним, компанию Cambridge Analytica обвиняют в использовании данных миллионов пользователей Facebook, которые были получены с помощью онлайн-тестов. Обвинения касаются в частности несанкционированного использования данных 50 млн пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Компания отрицает все обвинения.

Компания Facebook сообщила, что прекращает доступ Cambridge Analytica к своим платформам и данным до окончания собственного расследования.

Между тем в Twitter стремительно начал набирать популярность хештеґ #DeleteFacebook (Выдали Facebook) - в результате скандала с Cambridge Analytica. В частности, известный бизнесмен Илон Маск удалил с Facebook страницы Tesla и SpaceX.

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